THÉBERGE, Jean



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean Théberge, fils de feu dame Belzémire Drouin et de feu monsieur Georges Théberge. Il demeurait à Loretteville.et de là au cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil son neveu et ses nièces les plus proches qui ont partagé sa vie : Micheline, Jacques son aidant naturel et Lucie ainsi que leurs enfants; sa filleule Nadia, plusieurs autres neveux et nièces, parents et amis. La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, celui des soins à domicile de l'Hôpital Chauveau ainsi que ses médecins pour les bons soins prodigués avec affection.