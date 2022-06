GIROUX, Pauline Ardouin



Paisiblement au CHSLD Christ-Roi, le 21 juin 2022, notre chère maman Pauline Ardouin, nous a quittés à l'âge de 88 ans. Elle est allée rejoindre son époux, monsieur Laurent Giroux. Elle était la fille de feu monsieur Georges Ardouin et de feu madame Sarah Lachance. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Élaine et Benoît (Danielle Petitpas) et son petit-fils adoré, Antoine Plourde. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: Henri (feu Denise Desruisseaux), feu Georges (feu Edith Guay), feu Jacques (feu Cécile Piché) et feu Suzanne (feu Jean-Paul Parent); les membres de la famille Giroux: Lucille (feu Claude Drouin), Fernande (Michel Noël), Gabrielle (feu Aldège Huot), feu Jean-Paul (Murielle Piché), feu Raymond (feu Rita Faullem), feu Marcel (feu Louisette Lagacé), feu Adrien (feu Pauline Reid) et feu Lucien (feu Pauline Isabelle). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Ardouin auLa famille tient à remercier le personnel du Havre du Trait-Carré, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à leur maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et AVC (4715 Av. des Replats, Québec, QC G2J 1B8, Canada).