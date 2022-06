BERNIER, Gilles



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 22 mai 2022, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gilles Bernier, époux de feu madame Charlotte Beaudoin, fils de feu madame Annette Jarest et de feu monsieur Hugues Bernier. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Simon (Marianne Thibodeau), feu André, Daniel (Julie Potvin) et Jean-Pierre; ses petits-enfants: Mathieu, Gabriel et Anne-Marie Bernier; ses frères et sœurs: feu Marie-Marthe, feu Huguette, feu Claude, feu Jacques, feu Hugo, feu Gérard, Lise, Pierre ainsi que leurs conjoint(e)s; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaudoin: feu Louisette, feu Fleurette, feu Rita et feu Benoît; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 9 juillet 2022, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements à toutes les personnes ressources du Centre d'hébergement de Saint-Apollinaire (CHSLD). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière https://www.cisssca.com/cisss/fondations/la-fondation-de-sante-et-services-sociaux-levis-lotbiniere.