GODBOUT, Alain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 décembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Alain Godbout, conjoint de madame Françoise Haspect, fils de feu Léandre Godbout et de feu Eugénie Pelletier. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Brenda (Marco), Bianca (Dominique), Elysa (Olivier), Benjamin (Alyson), Lawrence (Alexandra); ses petits-enfants: Charles-Antoine, Daphné, Sara-Maude, Nellie, Emie-Jade, Amandine, Béatrice, Mérédith et Abraham; sa soeur: Marielle Godbout (feu Emile Gelly); sa belle-soeur: Louise Haspect; les enfants de Françoise: Maxime (Samuel) et Flavie (Philippe); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au