LAVOIE, Viviane



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 juin 2022, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Viviane Lavoie, épouse de monsieur Denis Benoît, fille de feu monsieur Raoul Lavoie et de feu dame Alice Veillette. Native de Rivière-à-Pierre, elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances à lade 10h à 12h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Rivière-à-Pierre. Outre son mari Denis Benoît, Madame Lavoie laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Stéphane (Julie Hébert), Pascal (Hélène Galarneau); ses petits-enfants: Cidnée, Danielle, Maksim, Loric, Léonie, Guillaume et Océanne; ses frères et sœurs: feu Janine (Rolland Savard), feu colette (Gislain Cauchon), Jean-Baptiste (Henriette Cauchon), Hector (Diane Berrouard), gilles (Louise Delisle), Marcel (Gislaine Berrouard), Carmen (feu Réjean Cauchon), Gislaine et Réal Lechasseur; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Benoît: Pauline (Raymond Mimeau), Angèle (Paul Armand Gauvin), Fernand (Thérèse Roy), Henri (Lisette Carrier), Claude (Micheline Cauchon) et Nicole (Denis Moreau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins hospitalier pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Les sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer, https://fqc.qc.ca