FALARDEAU, Roger



À la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, le 13 juin 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Roger Falardeau, époux de feu dame Liliane Savard, fils de feu William Falardeau et de feu Blanche Corneau. Il demeurait à Montréal.La famille vous accueillera aude 10h à 11h.Il laisse dans le deuil, sa fille Sylvie (Pierre Chartrand); ses petits-enfants : Alexandre (Stéphanie Savard) et Guillaume; ses arrière-petits-enfants : Caleb et Liam, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et plusieurs anciens collègues de la fonction publique fédérale. Il était le frère de : feu Jean-Baptiste (feu Jacqueline Verret), feu Annette (feu Armand Durand), feu Robert (Gertrude Falardeau), feu Georgette (feu Marcel Verret) et feu Suzanne (feu Jean-Paul Beaubien). Il était le beau-frère de : feu Lionel (feu Flore Béliveau), feu Paul-Armand, feu Madeleine, feu Lucien (feu Françoise Lefebvre), feu Marcel, Yvon (Béatrice Barrette), Rolande (feu Lionel Charbonneau), feu Rita (feu Paul Bolduc) et Raymond (Ghislaine Roy). La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Berthiaume-Du Tremblay, 1675 boulevard Gouin Est, Montréal, H2C 1C2, tél. : 514-382-8018, www.jedonneenligne.org/fondationberthiaumedutremblay/DIM/ ou encore à un organisme de votre choix.