POIRIER, Monique Bernier



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 2 juin 2022, dame Monique Bernier nous a quittés, entourée d'amour et en toute sérénité, au terme d'une vie heureuse à l'âge de 88 ans et 10 mois pour rejoindre son époux bien-aimé, Donat Poirier (1924-2014). Elle était la fille de feu dame Gabrielle Gagné et de feu monsieur Wilbrod Bernier. La famille recevra les condoléances àle jeudi 30 juin 2022 de 19h à 21h età compter de 12h., suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil sa famille qu'elle aimait tant: feu Wilbrod (Jeanne-d'Arc Casault), feu Sylvio (feu Fernande Caron), feu Armand (Lucette Giasson), feu Ludovic (Rachel Gosselin), feu André (Alphonsine Poitras), feu Fernand (Monique Boutet), Georgette (Jean-Yves Fournier), Jean-Guy (Claudette De Ladurantaye) et ses filleul(e)s: Jean-Guy Bernier, Yves Fournier, Jérôme Bernier, Nancy Bernier sans oublier la filleule de son époux, Françoise Dubé, et une tante, Ernestine Coulombe (feu Léandre Bernier). Elle rejoint aussi plusieurs membres de la famille Poirier à laquelle elle était si attachée : ses beaux-parents, feu dame Marie-Louise Dubé et feu monsieur Irénée Poirier; ses beaux-frères et belles-soeurs, feu Simone (feu Rosaire Dubé), feu Léon (feu Germaine Pelletier), feu Irène (feu Alfred Côté), feu Jeanne-Aimée, feu Gilberte (feu Georges Cloutier), feu Imelda, feu Sr Gabrielle s.j.a., feu Gérard (feu Thérèse Huot, Pierrette Cloutier), feu Sr Marguerite s.c.q. et Louise (feu Léo Beaumont). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, leurs conjoint(e)s et leurs descendances qui lui étaient si chers et qui l'ont beaucoup aimée; cousins, cousines, autres parents des familles Bernier, Gagné, Dubé et Poirier; voisins et ami(e)s des Résidences de la Roseraie, des Marronniers et du Margo dont Chantal Boivin et André Charbonneau, si présents et attentionnés, ses ancien(ne)s collègues de travail ainsi que toutes les personnes qu'elle a côtoyées tout au long de sa vie et qui conserveront à tout jamais en leur mémoire l'amour et l'affection qu'elle leur portait. Une pensée particulière pour son frère Jean-Guy et sa belle-soeur Claudette, des gens de coeur qui l'ont entourée dans les dernières années de sa vie par leur dévouement exceptionnel ainsi que son filleul Jérôme Bernier et sa conjointe Line Laflamme, qui furent très présents à son chevet dans les dernières semaines. La famille désire témoigner sa reconnaissance aux médecins Karine Lacharité et Michel Tremblay ainsi qu'à toutes les équipes soignantes et à tous les bénévoles qui l'ont accompagnée dans les derniers mois avec respect, humanisme, une attitude bienveillante et de bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://mspdulittoral.com/donner). Des formulaires seront disponibles au salon funéraire.