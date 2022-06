DROLET, Jean-Louis



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 23 juin 2022, est parti entouré par l'amour des siens monsieur Jean-Louis Drolet, à l'âge de 76 ans. Il était le tendre époux de Suzanne (Suzon) Froehly et le fils de feu Odina Drolet et de feu Lucienne Darveau. Outre son épouse, monsieur Drolet laisse dans le deuil ses chers amis et voisins.Les cendres seront déposées en columbarium de La Seigneurie, le jour même. Un remerciement particulier à France et Anne-Marie, qui ont été si présentes pour Jean-Louis et Suzon tout au long de cette épreuve. Merci également au docteur Pierre Boutet et à toute son équipe pour l'écoute, l'accompagnement et les soins exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Site: www.fondationhsab.org, Tél.: 418-827-5773, poste 2802. Des formulaires seront disponibles sur place.