BÉLANGER, Emma Morneau



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 22 juin 2022 à l'âge de 102 ans et 2 mois (cent-deux ans et deux mois), est décédée dame Emma Bélanger, épouse de feu monsieur Victor Morneau. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Bélanger et de feu dame Wilhelmine Langevin. Elle demeurait à Beaupré et un passage de quatre ans à l'Auberge des Ainés pour en arriver à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré depuis neuf ans. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité en présence du corps le samedi, 2 juillet 2022 de 10h à 11h auLe corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desElle a maintenant rejoint son époux Victor et son fils Jacques. Elle laisse dans une grande peine sa fille: Monique (Denis Bélanger); ses petites-filles adorées: Karine et Marie-Josée (Éric Boies); ses arrière-petits-enfants: Rosemary et Elizabeth Lachance (Michaël Belley-Girard), Benjamin, Samuel et Delphine Boies; son futur arrière-arrière-petit-fils; sa belle-sœur Josée Morneau (feu Joseph Mercier). L'ont précédée dans la mort ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Joseph (feu Odélie Bélanger), feu Clara (feu Albert Paré), feu Cléophas (feu Lauretta Lizotte), feu Alice (feu Omer Lebel), feu Amédée (feu Antonia Legros-Richard), feu Délia (feu Lionel Boucher), feu Omer (feu Anne-Eva Ouellet), feu Ulric (feu Florida Picard), feu Paul (feu Yvette Boutin), feu Marie-Anna (feu Antoine Picard), feu Yvonne (feu Henri Doré), feu Germaine (feu Roland Pouliot); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Morneau: feu Paul-Émile (feu Marie Bélanger), feu Rita (feu Rosario Milliard), feu Lionel, feu Rose (feu Maxime Daigle), feu Philomène (feu Dominique Milliard), feu Servule (feu Olivette Leclerc). Elle manquera à plusieurs neveux, nièces et amis(es). Elle laisse également dans le deuil ses voisins de la famille Leclerc qui étaient comme sa seconde famille ainsi que Ginette Lortie qu'elle appelait sa deuxième fille. La famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel soignant qui se sont impliqués et dévoués aux bons soins de dame Emma Bélanger qu'elle considérait comme ses trésors. Que toute marque de sympathie se traduise par un don qui serait grandement apprécié à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/