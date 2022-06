MORIN, Huguette Sévigny



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juin 2022 à l'âge de 90 ans, est décédée notre douce maman Huguette Sévigny. Elle était l'épouse de feu Maurice Morin et la fille de feu Arthur Sévigny et feu Alice Couture. Autrefois de St-Lambert-de-Lauzon, elle a vécu ses dernières années à la résidence Le Manoir Gilbert de Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylviane, feu Hugues (Réjeanne Labonté), feu Alain, Doris (Robert Doyon), Mireille (Donald Lefebvre); ses petits-enfants : Julie (Eric Dorval), Jimmy, Tommy, Valérie (Marc-André Laverdière), Roxanne (Charles Martel), Isabelle et Alexis; ses arrière- petits-enfants : Melvin, Axelle, Lauralie, Zack et Maélie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Patricia (feu Armand Lachance), feu Marthe (feu Adrien Lapierre), feu Anne-Marie (feu Achille Boutin), feu Rose-Hélène (feu Florian Boutin), feu Robert (Georgette Marquis), Thérèse (feu Jean-Marc Paris), Roch (feu Rita Beaurivage), feu Jean-Marc (feu Rita Demers), feu Édith (feu Yvon Blanchet), Marcel (feu Irène Lacasse), Jeannine Savard, feu Rita Morin (feu Roland Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un immense merci à sa deuxième famille, l'équipe du Manoir Gilbert qui a accompagné notre mère au cours de ses dernières années avec beaucoup de bienveillance et d'humanité. Nous tenons aussi à remercier le Dr François Poirier, le personnel dévoué du 3e étage du Pavillon Dominique Bédard ainsi que l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et le soutien apporté. La famille vous accueillera à lale dimanche 3 juillet 2022 de 19 h à 21 h, le lundi 4 juillet 2022 de 11 h à 13 h.Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don aux organismes suivants: Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches, https://www.canadahelps.org/fr/dn/27887 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/.La direction des funérailles est confiée à la Maison Funéraire