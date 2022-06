AUDET L'ABBÉ, Marie-Anne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le lundi 20 juin 2022, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Marie-Anne Audet, épouse de monsieur Gilbert L'Abbé. Elle était la fille de feu Arthur Audet et de feu Albertine Carrier. Elle demeurait à la résidence du Manoir du Coteau à Beaumont depuis quelques années, mais elle a passé la plus grande partie de sa vie à Saint- Camille-de-Lellis. Madame Marie-Anne Audet sera exposée à la salle dule vendredi 1er juillet de 14h à 16h, de 19h à 21h30 et le samedi 2 juillet de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilbert L'Abbé, son fils Pierre (Carl Bédard) et sa fille Dominique (Jacques Lessard); ses petites-filles: Jessie (Kaven Gaudreau), Élodie, Carol-Ann (Kévin Prévost) et Samantha ainsi que ses arrière-petits-enfants: Alexis, Maïka, Loïc et Chelsey. Elle était la sœur de: feu Fernand (feu Louisette Lamontagne), feu Raymond, Lucienne (feu Henri-Louis Lapointe), feu Joseph, Laurette (feu Gérard-Raymond Tremblay), feu Camille (Louisette L'Heureux), Marie-Reine (Dominique Phaneuf), Lise (feu Jean-Claude Labonté) et Yves (Hélène Leclerc). De la famille L'Abbé, elle était la belle-fille de feu Polydore L'Abbé (feu Marie-Louise Goulet) et la belle-soeur de: feu Sr Julienne d.e.j., feu Lorenzo (feu Rosilda Vachon), feu Jeanne-D'Arc (feu Rodolphe Julien), feu Marguerite (feu Égide Vermette), feu Alexandre (feu Cécile Prémont), feu Rodolphe (feu Rose Bouchard, feu Charlotte Mercier), feu l'abbé Dominique, feu Florian (Marie-Thérèse Cantin), feu Paul-André (feu Jeanne Grenier) et Jean-Guy (Louise Laruelle). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du Manoir du Coteau de Beaumont et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 ou par des offrandes de messes.