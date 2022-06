LAROUCHE, Lily



Est décédée au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 21 juin 2022, à l'âge de 83 ans et 4 mois, madame Lily Larouche épouse de monsieur Guy Roy, demeurant à Chicoutimi. Elle était la fille de feu monsieur Georges-Édouard Larouche et de feu madame Margueritte Sheehy. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sont le samedi 2 juillet 2022 de 13 h à 16 h.. Les cendres seront déposées au columbarium Gravel et Fils.Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Guy Roy, ses enfants: Guylaine (feu Rémi Lapointe), Lyne (Michel Auger) et Luc (Josée Marcoux); ses petit-enfants: Michaël, Mélissa, Dave, Cathy, Mélanie, et son arrière-petit-fils Ali. Elle était la sœur de: feu Georges Larouche, feu Léo, feu Laurent (feu Rose), feu Jeanne-Mance (André Tremblay) et Louis-Henry Potvin (Colombe Plourde et leurs deux filles Janelle et Alexandra). Elle était la belle-sœur de: feu Frère Mariste Jude Roy, feu Louise-Marcelle (feu Maurice Pouliot), feu Père Mariste Lionel, feu Juliette, feu Jeannette (feu Jules Labbé), feu Jean-Marie (Marcia Jodin), feu Lucile (feu Bernard Marceau), feu Gilberte (feu Georges Parent), Paule-Émile (Yvette Guay), feu Thérèse (feu Guy Rochette), feu Madeleine (feu André Laroche), feu Guy (feu Lili-Rolande Larouche), feu Ghyslaine (feu Jean-Darquis Beaulne) et feu René (feu Angélina Trottier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis.