DEFOY, Jean

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juin 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Jean Defoy, fils de feu Robert Defoy et de Anita Garneau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Les cendres seront ultérieurement déposées au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil sa mère Anita Garneau, ses frères et soeurs : Lise Defoy (Charles Consigny), Jacques Defoy, Linda Defoy et Sylvain Defoy (Nathalie Veillette); ses neveux et nièces : Carl Consigny, Sébastien Defoy, Danny Vézina, Audrey Vézina, Olivier Defoy et Amélie Defoy; ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Résidence Ste-Anne, tout spécialement madame Johanne Racine, ainsi que l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour les bons soins, le grand humanisme et la qualité de vie apportée à Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, au 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc) G1J 5B3, tél.: 1-800-363-0063, site Web: www.fqc.qc.ca.