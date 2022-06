DUBOIS, Noëlla Boucher



Au CHSLD de St-Flavien, le 9 juin 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Noëlla Boucher, épouse de feu monsieur Victor Dubois. Elle était la fille de feu Amédée Boucher et de feu Angélina Cayer. Elle demeurait à Laurier-Station. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Solange (Simon Pouliot), feu Richard, feu Marcel, feu Nicole, Nancy et Martin; ses 16 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Gisèle (feu Jean-Noël Paquet), feu Rosaire (Thérèse Biron), Dominique (Gisèle Lapointe), feu Victor (Marie-Marthe Demers), feu Angèle (feu Gaston Dufresne), Gérard (Cécile Martineau), feu Irène, feu Yolande (feu Gilles Pépin), Denise (Gaétan Côté), Marc-André (Pauline Bédard), Georges (Rachelle Roy), Ginette (Fernand Turpin).Elle était la belle-sœur de: feu Jules (feu Bibiane Rousseau), feu Cécile (feu Jean-Marie St-Onge), feu Évariste (feu Cécile Bergeron), feu Gracia (feu Jean Maheu), feu Alexandre (feu Gervaise Rousseau), feu Fortunat (feu Laura Cloutier), feu Jeanne-d'Arc (feu Normand Houde), feu Benjamin (feu Hermance Moreau). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Laurier-Station pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 12h30.La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire