LIZOTTE, Paul



À la Maison Michel-Sarrazin, le 26 juin 2022, à l'âge de 63 ans et 11 mois, est décédé monsieur Paul Lizotte, époux de dame Danielle Falardeau, fils de feu dame Juliette Ouellet et de feu monsieur Louis Joseph Lizotte. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, son épouse Danielle Falardeau; ses enfants: Maxime (Audrey Poirier), Maude; ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Lizotte; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses oncles et tantes de la famille Falardeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Un sincère remerciement au personnel de la Maison Michel-Sarrazin et des CLSC Rive Sud et Rive Nord, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.ca