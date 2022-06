GAGNON, Henriette



À son domicile, le 15 mai 2022, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédée madame Henriette Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Marc Fournier, fille de feu madame Rose Jobidon et de feu monsieur Félix Gagnon.Maman était une personne douce et aimante. Elle voulait toujours bien faire, elle avait constamment le souci du bien-être de chacun de nous. Elle a su créer une belle unité familiale. Nous t'en serons toujours reconnaissants. Tu nous as quittés laissant un vide dans nos vies. Sache que ta mémoire vivra en nous pour toujours. Repose en paix, tu l'as tellement mérité. La famille recevra les condoléances à la, de 10h à 12h15.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Johanne Bergeron), Michelle (Denis Drapeau), Francine, André (Cristiana Pescarus), Lucie (Rose Campbell), feu Claudette (Michel Harton); ses petits-enfants; arrière-petits-enfants; sa belle-soeur Nicole Villeneuve; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins à domicile du CLSC Haute-Ville des Rivières ainsi que les docteures Michèle Lavoie et Marie-Claire Lemay pour les excellents soins professionnels et surtout leur magnifique humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, téléphone: 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca ou à la Fondation Québécoise du cancer 2375, avenue de Vitré, Québec, téléphone: 418-657-5334, www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.