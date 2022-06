POULIN, Thérèse



Au Centre d'hébergement Richard Busque de Saint-Georges, le mardi 21 juin 2022, à l'âge de 100 ans et 2 mois, est décédée Mlle Thérèse Poulin, fille de feu Majorique Poulin et de feu Délina Maheux. Native de Saint-Jean-de-la-Lande, elle a demeuré la majeure partie de sa vie à Québec. Mlle Thérèse Poulin sera exposée aule vendredi 1er juillet de 10h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. Elle a maintenant rejoint ses frères et soeurs : Desneiges (Wilfrid Houde), Irène (Rosaire Gourde), Cécile (Joseph Cloutier), Hélène (Alexandre Paquet), Roméo (Alfreda Grenier), Alice (Philippe Cliche), Laurette (Albert Veilleux, Joseph Giroux), Marcel, Donat, Blanche (Antonio Gilbert), Annette, Yvette et Florence (Paul Rodrigue). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.