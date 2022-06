LAFONTAINE, Maurice



Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le mardi 26 avril 2022, est décédé à l'âge de 75 ans et 3 mois, monsieur Maurice Lafontaine, fils de feu monsieur Angénard Lafontaine et de madame Germaine Gagnon. Il demeurait à Saint-Fabien-de-Panet et était natif de Lac-Frontière. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 1er juillet de 13h30 à 14h25.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil sa mère Germaine Gagnon (feu Angénard Lafontaine). Il laisse également dans le deuil son oncle, ses tantes ainsi que plusieurs cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8.