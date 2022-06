VEILLEUX, Pierre



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Pierre Veilleux, époux de madame Claire St-Laurent, fils de feu madame Alexandra Garon et de feu monsieur Odilon Veilleux. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Charles, Isabelle (Sylvain Huet) ainsi que ses petits-enfants Gabriel, Sandrine, Mathias, Alexandre et Catherine. Il laisse également dans la tristesse de son départ ses sœurs Yolande, Laurette, Denise, Thérèse (feu Jacques Roy), Suzanne (Alain Maltais), Nicole (Patrice Breton), Lucie (Pierre Talbot), son frère Claude (Suzanne Lépitre) ainsi que son beau-frère Gérald St-Laurent (Rita Galipeau), de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il était le frère de feu Guy (feu Huguette Ducharme), feu Maurice (feu Monique Lapierre), feu Françoise (Léo Moisan), et feu Ronald (feu Claudette Bolduc). La famille recevra les condoléances, en présence des cendresà compter de 9h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de la paroisse de Saint-Camille de Lellis. La famille remercie tout le personnel soignant de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418-683-8666, site web : www.cancer.ca .