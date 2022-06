SIMARD, Réjeanne



À Québec, le 31 mai 2022, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Réjeanne Simard, épouse de monsieur Denis Duchesneau. Née en Allemagne, le 15 février 1959, elle était la fille de feu dame Christa Schulz. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, madame Simard laisse dans le deuil ses enfants: Pierre-Luc Duchesneau (Isabelle Goldstyn) et Christian; ses petits-enfants: Charles-Antoine, Christophe, Éloi; ses frères et sœurs: Pierre (Alice Cyr), Lilianne (Luc Duchesneau), Edgar (Norine Simard), Gabrielle, Christian (Barbara Drolet), Manon (Stéphane Tremblay), Gaétan (Nathalie Paré); sa famille d'accueil: Laurent Létourneau (Aliette Beaulieu), Alain (Lisa Prémont), feu Stéphane (Marie-Claude Gendreau), Frédérick (Mélanie Hébert); ses beaux-frères et belles-sœurs: Hélène Duchesneau (Patrice Verret) et Élise Duchesneau (Pierre Dubé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 9h à 11h, à