CLOUTIER, Paul-Émile



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 20 juin 2022, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé monsieur Paul-Émile Cloutier, époux de feu madame Jeannine Caron, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Né à L'Islet le 13 février 1933, il était le fils de feu dame Marguerite Blanchette et de feu monsieur Charles-Antoine Cloutier. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Éric Mercier), Émile (Gisèle Ouellet), Denise (Jean-Pierre Chouinard), Nicole (Dominique Morneau) et Charles Cloutier; ses petits-enfants: Simon, Carolane, Alexandre et Steven, leur conjointe ainsi que ses 15 arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Annette (feu Arthur Roussel), feu Gisèle (feu Paul-Emile Marois), feu Germain (Réjeanne Caron), Léon (feu Micheline Gagnon; Clodine Sumville), feu Pierrette, feu André (Élise Pelletier), Angelia (Serge Michaud), Odette (feu Paul Trudel - Christian Roussel) et Gérard Cloutier (Lisette Ouellet). Sont également affectés par son départ, les membres de la famille Caron, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Domaine du Lotus à Saint-Eugène de L'Islet et à ceux de La Maison d'Hélène pour leur dévouement et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.jedonneenligne.orgmaisonhelene/DIMMAISON. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 11h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.