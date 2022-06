MAROTTE, Jeannine Béland



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 mai 2022, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée madame Jeannine Béland, épouse de feu monsieur Gérard Marotte, fille de feu Marie-Anna Quirion et de feu Rosario Béland. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h 15.Les cendres seront déposées auprès de son mari, Gérard, au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis (Élaine Auger) et Gilles (Aline Dumont); ses petites-filles: Kim (Louis-Carol Lévesque) et Julie; ses arrière-petits-fils: Patrick et Guillaume; sa sœur de cœur Kathleen Cross (feu Marc Ouellet); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la marraine de Simon Ouellet (Estelle Thomassin) et Julie Demers (Frédéric Dumas). Elle a rejoint ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gédéon Marotte: feu Marie (feu Lucien Samson), feu Jeanne D'Arc (feu Gérard Sanfaçon), feu Antonio (feu Pauline Lacroix), feu Marcel (feu Pierrette Nolin), feu Clermont (feu Janine Guay) et feu Madeleine (feu Léandre Létourneau). Une considération particulière envers Clément Auger et feu Monique Thériault ainsi que leurs enfants, Denis, Michel et Marc qui l'ont toujours accueillie à bras ouverts. Une reconnaissance particulière s'adresse au personnel de La Chambrière pour la qualité des soins qu'on lui a prodigués. Un remerciement particulier au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur bienveillance et surtout lors de l'accompagnement durant ses derniers jours.