LE PENNEC, Ghislain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 avril 2022, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Ghislain Le Pennec, époux de madame Lucie Dulac, fils de feu monsieur André Le Pennec et de feu madame Jeannette Bilodeau. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Ève (Martin Thibault) et Francis; son petit-fils Jackson; ses frères et soeurs : feu Denise, Jeannine (Ghislain Côté), Roger, Richard (Chantale Côté), Lucie (Roger Couture), Lise (Réjean Turcotte), Réal (Kathleen Allen) et Sylvie (Pierre Desnoyers); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dulac : Colombe, Johanne (Michel Demers), Nicole (André Dalzill) et Mario; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier les infirmières à domicile du CLSC de Saint-Romuald pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/frLa famille vous accueillera auà compter de 11 h.