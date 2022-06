FILTEAU, Jocelyn



À Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 juin 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Jocelyn Filteau, conjoint de madame Carmen Boulet. Il était le fils de feu Gilles Filteau et de feu Pierrette Lévesque. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils: Dominic Filteau (Mélanie Turgeon) ainsi que sa mère France; le fils de sa conjointe: Pascal Deschênes (Gabrielle Dumoulin) ainsi que ses enfants Noah et Eli; ses soeurs et son frère: Lucie, Louise (Yves Gosselin), feu Sylvie et feu Guy (Stéphanie Doyon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boulet: Denise, Gabrielle, Nicole, Linda (Pierre Desjardins), Denis (Johanne Harrisson) et Mona; ses neveux et nièces, sa petite Canelle; ses grands ami(e)s: Jean-Yves (Véronique), Cecil (Colette) et Clément (Michelle); ainsi qu'autres parents et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au Dre Lemieux pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.