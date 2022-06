RACINE, Micheline



Entourée de l'amour des siens, est partie paisiblement madame Micheline Racine, le 2 juin 2022, à l'âge de 75 ans. Elle était la conjointe de monsieur Mario Richard. La fille de feu Fernande Blanchet et de feu René Racine.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie Roy (Richard Blais); ses petites-filles : Thalia (Antoine Gaudreau-Turcotte), Marie et Alicia; sa sœur et ses frères : Ginette (feu Roland Simoneau), Réjean (Liliane Bolduc), Pierre (Lina Boutin) et Fernand (Lise Dubois); son filleul Jean-Martin et ses filleules Isabelle et Annie; ses cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que ses amies Marielle et Jeanne-Mance et plusieurs autres. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'équipe des soins à domicile du CLSC de Charlesbourg et des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg ainsi qu'au Dre Carole Cyr pour sa grande humanité. Vous pouvez compenser vos envois de fleurs par un don à la fondation FAIS (fondation pour les ainés et l'Innovation Sociale), 1 av. du Sacré-Cœur, Québec (QC) G1N 2W1, téléphone : 418 691-0766 et/ou le Noël du Bonheur, 1411 boul. Père-Lelièvre, Québec (QC) G1M 1N7, téléphone : 418 687-6635.https://fondationfais.orghttps://www.noeldubonheur.com/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.