DAEPPEN, Peter



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Peter Daeppen survenu à Québec le 1er juin 2022. Il était l'époux de madame Marcelle Poulin, fils de feu madame Klara Glauser et de feu monsieur Karl Daeppen. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesOutre son épouse, monsieur Daeppen laisse dans le deuil ses enfants : Eve (Jean-François Côté) et Lucie; ses petits-enfants : Antoine-Dérick (Lydia Giguère), Karl-Olivier, Amélia-Anne et Chloé; ses frères et sœurs : Heidi (Uli Egger) et Werner (Véronika); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin : Pierrette, Jean-Pierre (Jocelyne Reny), Simon et Lucie, ainsi que plusieurs neveux, nièces et son ami très cher Werner Gossner (Josée Rossignol). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du Centre d'hébergement Louis-Hébert pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec : https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.