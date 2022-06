CHOUINARD, Louisette Blouin



À la résidence Chartwell Domaine de Bordeaux, le 9 juin 2022, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée madame Louisette Blouin-Chouinard, épouse de feu monsieur Roland Chouinard et fille de feu madame Oliva Paré et de feu monsieur Ludger Blouin. Elle demeurait à Québec." Une femme exceptionnelle, avec le plus grand cœur du monde, elle nous manquera beaucoup. "La famille vous accueillera aude 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy Chouinard (Renée Houde), Louis Chouinard, Pierre Chouinard (Susell Sarmiento Sanchez); ses petits-enfants: Nicolas Chouinard (Ainsley Nolan), François Chouinard (Marie-Claude Bourque), Frédéric Chouinard (Delphine Picard), feu Jean-Michel Chouinard (Carole-Anne Melanson), Olivier Houde-Bisson (Vanessa Lapointe), Ariane Bisson (Matthieu Jobard); ses arrière-petits-enfants: Félix, Nellie, Margot, Chloé, Elliot et Patrick; sa sœur Gemma (feu Charles Poulin); sa belle-sœur Rose-Alice L'Italien (feu Robert Blouin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs: Marguerite (Omer Francoeur) et Thérèse (Jules Labadie); ses frères: Henri (Lédéanne Auclair), Jean-Baptiste (Lucille Lessard), Paul-André (Rolande Truchon), Gérard (Ghislaine Pelletier, Pauline Côté), Michel (Bernadette Painchaud) et Robert; ainsi que son petit-fils Jean-Michel. Un remerciement spécial au personnel de soins aux Appartements et au Domaine de Bordeaux pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, au 3800, chemin Queen-Mary, Montréal (Qc) H3V 1H6, tél.: 1 877-672-8647, site web: https://www.saint-joseph.org/fr/.