LABRECQUE, Aline Quirion



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juin 2022, est décédée à l'âge de 90 ans madame Aline Quirion, épouse de feu monsieur Rémi Labrecque, fille de feu Louis Quirion et feu Gracia Poulin.La famille recevra les condoléances aule mardi 5 juillet de 13 h à 15h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves Labrecque (Jocelyne Blanchard) et Lyne Labrecque (Gaétan Lemaire); ses petits-enfants: Catherine Lemaire (David Laroche), William Lemaire (Geneviève Brassard) et Francis Lemaire (Émilie Giroux); ses arrière-petits enfants: Louis, Evelyne et Emma ; ses frères et soeurs: feu Lucille Quirion (feu Henri Morin, feu Clermont Giroux), feu Jean-Louis Quirion (Marie-Ange Paquet), feu Bertrand Quirion (feu Alma Blanchard); ses beaux-frères et belles-soeurs: Marie (feu Georges Lavertu), feu Joseph (feu Velma Goudreau), feu Léonard (feu Blandine Laflamme), feu Paul (feu Marie-Ange Breton), feu Jean-Baptiste (feu Léda Roy), feu Alphonse (feu Berthe Colin), feu Georges (feu Priscilla Villeneuve), feu Hélène (feu Armand Bisson), feu Georgette (feu Eusèbe Bisson). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier ses amis du 63 Flaubert ainsi que le Dr Christophe Hamel (soins palliatifs - Hôtel-Dieu de Lévis). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: https://fhdl.ca/faire-un-don/.