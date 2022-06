BÉDARD, Roland



Au CHUL, le 23 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Roland Bédard. Il était l'ex époux de feu Ginette Tanguay et le fils de feu Marcel Bédard et de feu Germaine Blouin. Il demeurait à Québec.Conformément aux volontés de Roland, ses cendres iront reposer ultérieurement au cimetière Saint-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil ses fils: Claude et feu Denis; ses petits-enfants: Martin, Shanny (Martin Corriveau) et Shawn; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Denise (feu Camille Cauchon), Gilles, feu Michel (Pierrette Fleury) et Micheline (Jacques Demers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Jardins du Haut-St-Laurent pour leurs délicates attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins, au 4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0K9, tél.: 418-780-8179, site Web : www.fondationjhsl-cj.com.