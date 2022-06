BÉLANGER, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Thérèse Bélanger, épouse de feu Alain Tremblay et conjointe de André Rousseau. Elle était la fille de feu Adélard Bélanger et de feu Adélina Croteau. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, René (Francine Lauzé), Lucie (Stéphane Simard) et Mado; ses petits-enfants: Frédéric, Audrey (Alexandre Ouellet) et Mathieu; ses frères et soeurs: feu Donat (feu Gisèle Trudel, en deuxième noces Rachel Laberge), Madeleine (feu Denis Robillard), Jeanne-D'arc (feu Jean-Guy D'aoust), feu Florence (feu Gilles Lapointe), feu Germaine (Claude Gagné) et Irène (feu Arthur Rousseau); ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la famille Rousseau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et plusieurs amis. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Les membres de la famille vous accueilleront aule vendredi 1er juillet de 18h à 21h età compter de 9h.