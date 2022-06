SIMARD, Madeleine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Madeleine Simard, épouse de monsieur Michel Leblanc (1res noces feu Jean-Guy Dumont). Elle était la fille de feu monsieur Henri Simard et de feu madame Thécla Lajoie. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de La Malbaie. Madame Simard laisse dans le deuil son époux Michel Leblanc; ses enfants: Pierre Dumont, Hélène Dumont (Yvon Mercier), Serge Dumont (Sonia Tremblay) et Éric Leblanc; sa petite-fille Marie-Ève Mercier; son petit-fils Trystan Leblanc; ses frères et sœurs: Henriette (feu Yvon Couturier), feu Bernadette (feu Robert Villeneuve), Marthe (feu Claude Bhérer), Louise (Georges Dumais) et Jacques Lajoie; son beau-frère Gilles Leblanc (feu Lucette Larouche), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: de la famille Leblanc: Thérèse (feu Adrien Perron), Jacqueline (feu François Grenon), Yvette Leblanc (feu Étienne Boisvert), Pierre et de la famille Dumont Lucille (feu Lucien Simard), Huguette (feu Conrad Tremblay), Gisèle (feu Marcel Grenier) et Jacqueline. Un remerciement spécial au personnel des unités de soins intensifs coronariens, des soins en cardiologie ainsi que des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur bienveillance. Merci également au Dr Benoit Côté que madame Simard affectionnait beaucoup ainsi qu'à toute son équipe. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec.