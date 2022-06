MORIN, Sylvie



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 10 juin 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Sylvie Morin, épouse de monsieur Jacques Naud, fille de madame Alice Genest et de feu monsieur Marcel Morin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Jean-François Guénard et Julien Naud; sa mère Alice Genest; ses beaux-parents: Marie-Rose Paquette et Pierre-Henri Naud; ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines et des ami(e)s. Merci au Docteur Yves Bolduc ainsi qu'au personnel de l'hôpital Jeffery Hale pour leurs soins attentifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.