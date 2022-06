SAVARD, Jeannine



C'est entouré de l'amour des siens que madame Jeannine Savard est décédée au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 30 mai 2022, à l'âge de 92 ans. Madame Jeannine Savard, était l'épouse de feu monsieur Marcel Denis (1924-1967) et compagne de vie de feu monsieur Joseph Godin. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Savard et de feu madame Maria Chantal. Native de Saint-Alban, elle y a demeuré la plus grande partie de sa vie. La famille recevra les condoléances à lade 9h à 10h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: feu France Denis (feu Lise Renaud), Francine Denis, Mario Denis (Nicole Livernoche), Yvan Denis (Diane Larivière), Jean Denis (Christiane Dallaire), feu Clermont Denis (Nicole Gignac) et Christian Denis (Francine Naud); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère Jean-Marie Savard (feu Roxanne Lamoureux); sa belle-sœur de la famille Denis: Marguerite Darveau (feu Fernando Denis) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis(es). Nous avons une pensée reconnaissante pour toutes celles et ceux qui ont accompagné notre mère, Jeannine, vers son dernier repos avec humanité, dans la douceur et la délicatesse et tout particulièrement la bienveillante équipe du Centre d'hébergement de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Les sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur, https://www.coeuretavc.ca