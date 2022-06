CYR, Joseph-Arthur



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Joseph-Arthur Cyr, fils de feu monsieur Lauréat Cyr et de feu madame Alice Lamontagne. Il demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Édouard, Georgette, André, Madeleine, Aline, Carmelle, Cécile, Gisèle, Francine, Louise et leur conjoint(e). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que sa deuxième famille, les enfants de l'amour de Madame Brissette. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.