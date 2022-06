Fermé depuis plus de deux ans en raison de la pandémie, l’Observatoire de la Capitale accueille à nouveau les visiteurs, et ce, depuis le 21 juin dernier. Un tarif spécial de cinq dollars (5 $) par personne est exceptionnellement en vigueur jusqu’au 5 septembre afin de vous inciter à découvrir ou vous réapproprier cette attraction unique à 221 mètres d’altitude et à admirer un point de vue panoramique à 360 degrés sur la ville de Québec, le fleuve Saint-Laurent, l’île d’Orléans, les Laurentides et la Rive-Sud. Votre visite vous permettra également de découvrir le parcours Horizons, un espace illustré et immersif qui se déploie sur quatre faces et qui explore différentes thématiques en lien avec notre société, notre histoire et notre culture. Billets disponibles en ligne seulement au https://observatoire-capitale.com/ selon les disponibilités. Le tarif de 5 $ par personne sera en vigueur pour la période estivale seulement.

Club dynamique

Photo courtoisie

Avec 310 membres et six terrains en terre battue soigneusement préparés par Louis Gauvin, le club de tennis de L’Ancienne-Lorette s’est donné récemment un nouveau conseil d’administration qui ne ménage pas les efforts pour satisfaire sa clientèle. Dans l’ordre habituel sur la photo, ce sont le président Doris Moisan, la vice-présidente Margot Douville, la trésorière Christine Argenty, l’entraîneur Patrick Perron ainsi que Jean Morency, administrateur. À compter d’aujourd’hui (jusqu’au 6 juillet), le club recevra les meilleurs joueurs du Québec de la catégorie des 12 ans. La direction du club invite la population à voir jouer l’élite de demain et, qui sait, ceux et celles qui suivront peut-être les traces de Félix Auger-Aliassime, qui s’est entraîné pendant de nombreuses années au club de L’Ancienne-Lorette.

Les Grands Gagnants

Photo courtoisie

Catherine Vallières-Roland (photo), conseillère municipale (district no 2 Montcalm–Saint-Sacrement), a accepté la présidence d’honneur du 10e tournoi de golf Les Grands Gagnants au profit de l’Arche de la Capitale-Nationale, qui se tiendra le mercredi 17 août au club de golf Lotbinière de Saint-Gilles. L’Arche de la Capitale-Nationale est un milieu de vie communautaire œuvrant auprès de personnes vivant avec une déficience intellectuelle et qui leur offre un environnement familial qui favorise leur plein épanouissement. Renseignements : Guylaine Potvin à l’Arche au 418 527-8839.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 30 juin 2007. À Ottawa, le juge à la retraite Alban Garon, sa femme, Raymonde (photo), et leur voisine Marie-Claire Beniskos sont retrouvés sans vie dans l’immeuble à condominiums luxueux d’Ottawa où ils habitent. Le crime, inexpliqué, a fait la manchette partout au pays. Des accusations seront portées contre un homme sept ans et demi plus tard.

Anniversaires

Photo courtoisie

Steve Duchesne (photo), défenseur de la LNH (1986-2002), avec les Nordiques en 1992-93, 57 ans...Michael Phelps, nageur américain 18 fois champion olympique, 37 ans...Ralf Schumacher, ex-pilote de Formule 1 et frère de Michael, 47 ans...Hugues Frénette, comédien et acteur québécois, 49 ans...Mike Tyson, boxeur américain, 56 ans...Sylvie Tremblay, chanteuse et comédienne québécoise, 69 ans...Orval Tessier, homme de hockey (LHMJQ et LNH), 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 juin 2017 : Gilles Sioui (photo), 60 ans, auteur-compositeur-interprète natif de Wendake... 2019 : André Jobin, 80 ans, journaliste qui a passé plusieurs décennies à couvrir l'actualité pour les chaines TVA et LCN... 2017 : Simone Veil, 89 ans, grande figure de la vie politique en France, survivante de la Shoah, européenne et féministe convaincue...... 2016 : Geoffrey Hill, 84 ans, poète britannique... 2015 : Arthur Porter, 59 ans, ex-directeur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)... 2014 : Bob Hasting, 89 ans, acteur américain... 2013 : Roger Kahane, 80 ans, réalisateur français... 2012 : Éric Gourdeau, 88 ans, haut fonctionnaire québécois (1961-1986) .... 2010 : Bruno Côté, 69 ans, peintre figuratif de Charlevoix... 2010 : Pierre Tremblay, 80 ans, homme d'affaires de l'agence Pierre Tremblay... 2009 : Jacques Fauteux, 76 ans, animateur de Radio-Canada... 2005 : Guy Mauffette, 90 ans, homme de radio, comédien et réalisateur... 1978 : Michel Vigneault, 34 ans, lutteur professionnel, frère ainé du lutteur Ricky Martel.