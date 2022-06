BOULIANNE, Thérèse



Au CHSLD de Clermont, le 22 juin, à l’âge de 105 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Boulianne, épouse de feu monsieur Jules Lefrançois, fille de feu monsieur Ludovic Boulianne et de feu dame Mila Turcotte. Elle demeurait à Clermont autrefois de La Malbaie. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à lale vendredi, 1er juillet de 19h à 22h. Samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h.L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Boulianne laisse dans le deuil ses enfants: feu Marie, Monique (Raynald Harvey), Nicole (Ghislaine Dumas), Bruno (Dorothée Bédard), feu Jean-Philippe (Julienne Turcotte), feu Lorraine, Claire, Claude (Sylvie Beaulieu), Daniel (Doris Drapeau), Denise (Louis Gagnon), Denis (Anne Fortier), feu Yves, Paul (Gisèle d’Amours), Martine (Christian Couturier); ses 17 petits-enfants et 31 arrière-petits enfants; ses frères et soeurs: feu Marcel (feu Yvette Boudreault), Conrad (feu Edith Harvey), feu Adrien, feu Antoine (feu Rolande Tremblay), feu Marielle (feu Joseph Bergeron), Jeanne (feu Joseph Perron); ainsi que plusieurs, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et l’équipe de bénévoles du CHSLD de Clermont, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à Nancy Boies pour sa générosité et son humanité ainsi qu’à ses deux grandes amies et confidentes Katy Dassylva et Lucie Godin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Carmel Roy. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la