BÉLANGER GODBOUT, Réjeanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juin 2022, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Réjeanne Godbout épouse de feu René Bélanger et fille de feu Jean-Baptiste Godbout et de feu Yvonne Toussaint. Elle demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain Bélanger (Raymonde Lacroix) et Josée Bélanger (Marcel Godbout); ses petits-enfants: Alexandre Bélanger (Valérie Boutin), Samuel Bélanger (Elsa Pomerleau) et son arrière-petit-fils Jayden Bélanger. Elle était la sœur de: feu Marie-Paule (feu Léandre Labrecque), feu Julien (Gisèle Lacroix), feu Lise (Hervé Bernier (Denise St-Pierre)), feu Roseanne, Yvon (Doris Goulet), Jean-Louis (feu Rita Simonneau), Bertrand (Lise Lacroix) et Diane (Michel Chabot). De la famille Bélanger, elle était la belle-sœur de: feu Albert (feu Marie-Jeanne Garant), feu Alfreda (feu Alphondor Larochelle), feu Elzéar (feu Yvette Lacasse (feu Charles Cyr)), feu Aimé (feu Monique Mercier), feu Ernest (feu Gertrude Ruel), feu Rita (feu Adrien Leclerc (feu Aline Carrier)), Clémence (feu Robert Mercier), Jean-Paul (feu Gaétane Demers), Gérard (feu Eloïse Blanchette), feu Marguerite (Robert Nadeau (Jeanne-d'Arc Couture)), Lucille (feu Cyrille Laverdière), Roland (Madeleine Arsenault), Dina (Onil Brochu) et Marthe (feu Camille Sweeney). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard 20, avenue St-Georges Saint-Charles de Bellechasse G0R 2T0 ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire