BIDÉGARÉ, Rollande Lagacé



À son domicile, Québec, le 10 juin 2022 à l'âge de 80 ans, est décédée madame Rollande Bidégaré, épouse de monsieur André Lagacé. Née à Beauport, le 3 janvier 1942, elle était la fille de feu Monsieur Roland Bidégaré et feu dame Fabiola Deguise. Elle demeurait à Québec.Outre son époux André, elle laisse dans le deuil sa fille Lyne (Christian Lessard); sa petite-fille Carolane; sa soeur Lise (feu Laurent Simard); son frère André (Diane Ozileau); sa belle-soeur Pauline (Raynald Pichette), Claudette Guay (feu Paul Lagacé), Jeannine Harvey (feu Régent Lagacé) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était aussi la soeur de feu Diane. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Place Alexandra pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, site : www.poumonquebec.ca/faire-un-don, tél. 1-888-768-6669.