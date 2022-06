Adam Gaudette bientôt libre comme l’air

Les Sénateurs d’Ottawa ont choisi de laisser aller l’attaquant Adam Gaudette, qui profitera du marché des joueurs autonomes sans compensation dès le 13 juillet.

• À lire aussi: Alain Nasreddine se trouve du travail

• À lire aussi: Jets: Pascal Vincent peut encore espérer

D’après le quotidien «Ottawa Sun», le hockeyeur de 25 ans ne recevra pas d’offre qualificative de la part du club l’ayant informé de ses intentions. L’ancien porte-couleurs des Canucks de Vancouver et des Blackhawks de Chicago était admissible à l’autonomie partielle cette année, après avoir complété un contrat d’un an et de près de 1 million $.

Les «Sens» l’ont réclamé au ballottage le 27 novembre après que les Hawks l’eurent rendu disponible. Gaudette a totalisé quatre buts et huit mentions d’aide pour 12 points en 58 matchs durant la dernière saison.

Choix de cinquième tour, le 149e en tout, des Canucks en 2015, il a inscrit 70 points en 218 affrontements en carrière.