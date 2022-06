EMOND, Jeannine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 avril 2022, à l'âge de 73 ans et 3 mois, est décédée madame Jeannine Emond, conjointe de feu Georges Picard, de feu Émilien Gamache et de Monsieur Gilles Harvey, fille de feu madame Gabrielle Verrette et de feu monsieur Jean-Baptiste Emond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h30 à 13h15.Les cendres iront au Mausolée Marie de l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son conjoint Gilles Harvey, ses enfants: Pascale Picard, Raynald Picard, Sébastien Gamache; ses petits-enfants: Claudia (Jonathan), Marc-Olivier, Ariane (Alex), Marilou; ses frères et soeurs: feu Jean-Noël Genest (Pauline Grégoire), Lucille Emond, Richard Emond (Danielle Gagnon) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousines, cousines des familles Gamache, Picard, Harvey et Emond. Elle laisse également dans le deuil plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.