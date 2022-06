TREMBLAY, Réjane Cantin



Le 22 mai 2022, est décédée à l'âge de 93 ans, madame Réjane Cantin, épouse de feu monsieur Robert Tremblay. Elle demeurait à St-Romuald.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 13h30., suivie de la mise en niche de l'urne également au même endroit. Elle était la soeur de : feu Raymond (Marie Couture), feu Roger, feu Bernard (Frances Kennedy). Elle était la belle-soeur de : feu Jean-Paul (feu Marie Reine Tremblay), feu Jeannine (feu Benoit Morin), feu Albert, feu Charles (feu Lucienne Cantin), feu Lucien (Madeleine St-Hilaire), Fernand (Gervaise Le Houx), feu Pauline (feu Fernand Lapointe), feu Henri (Claire Barras), Madeleine (feu Raymond Brousseau), feu Annette, feu Benoit (feu Janet Barras), Armand (Huguette Landry), feu Roger (Madeleine Cote) et feu Emile Tremblay ainsi que de feu Pauline Costin (feu Roger Landry), Thérèse Costin (feu Charles Tremblay), feu Jean Costin (feu Marthe Levesque). Elle laisse également dans le deuil sa grande amie de longue date, Micheline Caouette Savard ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe du 3e étage du Centre D'Accueil St-Joseph De Lévis (2018-2022) et de la Résidence du Charnycois (2013-2018), ainsi qu'au soutien continu des parents et ami(e)s, notamment Johanne Tremblay pour ses nombreuses visites et soins durant ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation ou organisme de bienfaisance de votre choix.