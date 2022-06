HUOT, Jean



Au CHUM, le 8 juin 2022, M. Jean Huot, avocat à la retraite, est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'une pneumonie. Il était le fils de feu Mme Anna Galarneau et de feu M. Ulric Huot; il était le frère de feu M. Richard Huot. Né à Québec le 22 octobre 1943, il résidait à Montréal depuis plusieurs années. Il laisse dans le deuil sa soeur Hélène Huot et son conjoint Antoine Godbout ainsi que leurs enfants Pascale, Godefroi et Matthieu; son frère François Huot et sa conjointe Claire Foch ainsi que leurs enfants Gabrielle et Vincent; sa belle-soeur Claire Jean et sa fille Danielle; ses neveux Martin et Christian Huot. Il laisse aussi dans le deuil des cousines et cousins, des amis et des collègues. La famille recevra parents et amisà compter de 13h, auLes cendres seront ensuite déposées dans le lot familial (no 508, section 4) du cimetière St-Louis-de-Courville (152, rue Vachon).