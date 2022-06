LEMELIN, Odette Duchesneau



Au Pavillon Bellevue, le 22 mai 2022, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédée madame Odette Duchesneau, épouse de monsieur Bertrand Lemelin, fille de feu madame Yvonne Audet et de feu monsieur Louis-Rémus Duchesneau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Bertrand Lemelin, ses enfants: Guy Lemelin et Dr François Lemelin (Joyce Gardiner); ses frères et sœurs: Pauline Duchesneau (feu Léo Fradet), Marie-Paule Duchesneau (Gaston Boutin), Yvette Duchesneau (Jacques Larocque), Reine Duchesneau (Jean Lemelin), Carole Duchesneau (Jean-Guy Boulet); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Rosaire Lemelin (feu Solange Mathieu), feu Jeanne Lemelin (feu Alphonse Pouliot), feu Valère Lemelin (Maria Lemieux), feu Gilles Lemelin (feu Germaine Corriveau), Charles Lemelin (Madeleine Tanguay), feu Gabriel Lemelin (Pauline Goulet), feu Roch Lemelin (Réjeanne Théberge), son filleul Pascal Lemelin, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et sa grande amie Annie Jean. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 8 juillet 2022, de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi 9 juillet 2022, de 9 h à 10 h 30.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Nos sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Collège de Lévis, tél.: 418 833-1249, site web: www.jedonneenligne.org/fondationcollegedelevis, à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, tél.: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca.