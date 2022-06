FECTEAU, Anita Lafleur



Au CHSLD de Beauceville, le 25 avril 2022, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée dame Anita Lafleur, épouse de feu monsieur Laurent Fecteau, fille de feu Walter Lafleur et de feu Phélanise Roy. Elle demeurait à Beauceville.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (feu Gervais Lajoie, Yvan Giroux) et Denis (Christine Chalifour); ses petits-enfants : Julie, Geneviève, Sophie et feu Gabriel Lajoie, Marie-Eve, Andréanne Fecteau et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants : Béatrice, Annabelle, Olivia, Eugénie, Jeffrey, Meghan, Chloé, Nathan, Thomas et Félix, ainsi que sa belle-soeur Denise St-Pierre et plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée, ses frères : Rosaire (Estelle Gélinas), Adrien (Monique Paquet), Robert (Julienne Paris) et Magella (Antoinette Pichet) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Fecteau et Roy. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du CHSLD de Beauceville ainsi que le Dr Nathalie Parent qui ont toujours prodigué d'excellents soins à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Santé Beauce Etchemin (dédié au CHSLD de Beauceville), 1515, 17e Rue, St-Georges, Qc, G5Y 4T8, www.fondationsantebe.com.