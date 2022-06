GOUPIL, Nicole Trudel



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 6 juin 2022, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Nicole Trudel, épouse de monsieur André Goupil, fille de feu Charles-Henry Trudel et de feu Yolande Guilbaut. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; ses enfants : Nathalie (Steve Bédard) et Jean-François (Maelie Racine); ses petits-enfants : Raphaël, Lydia, Justine, Estelle, Roxane, Catherine, Eliane, Simon, Samuel et Rosalie; ses frères et soeurs : André (Danielle Tremblay), Alain (Johanne Couture), Johanne (Yves Marcoux), Robert (Ginette Giroux) et Denise (Robert Brodeur); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Goupil : Michel (France Houde), Claude (Sylvie Doyon), Danielle (Pierre Pellerin), Sylvie (Marc Bernier) et Josée (Gérald Guérette), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3700, boulevard Crémazie Est, Montréal, Qc, H2A 1B6, 514 259-3422, www.diabete.qc.ca ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca