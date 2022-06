GAGNON, Noël



À Québec, le 18 juin 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Noël Gagnon. Il était l'époux de madame Diane Jobin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Catherine (Sébastien Jean) et Maryse (Rick Thériault); ses petits-enfants: Raphaël, Lauralie et Benjamin; ses frères: Philippe (Rolande Gauthier) et Jean-Louis; son beau-frère André Jobin (Michèle Thivierge); ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h au