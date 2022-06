PAQUIN, Marcel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 26 juin 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Marcel Paquin. Il était l'époux de dame Cécile Marcoux et le fils de feu monsieur Joseph Paquin et de feu dame Marie-Jeanne Duchesne. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile Marcoux; ses enfants: Chantal et François (Annie Pichette); ses petits-enfants: Annabelle et Christophe; sa sœur Nicole (Yvan Boivin); ainsi que tous ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les excellents soins prodigués et les marques d'attention. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org.