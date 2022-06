HARDY, Jean-Paul



Au CHSLD de Donnacona, le 15 juin 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Hardy époux de dame Jocelyne Gauthier; fils de feu monsieur Gérard Hardy et de feu madame Julia Hardy. Il demeurait à St-Basile. Il est allé rejoindre sa famille: Raynald Hardy, Diane Hardy (Jean-Émilien Thivierge) et Maurice Hardy. Il laisse dans le deuil, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gauthier: Rénald (Ginette Plamondon), Réjeanne (Yvon Pelletier), Roméo (Diane Emond), Laurier (Lise Julien), Alain et Mario (Marielle Janelle); ses filleul(e)s: Mélanie Gauthier et Christopher Grégoire; ses nièces: Jacinthe Thivierge (Sylvain Crête), France Thivierge (Christian Gagné) et Francine Thivierge (Marc-André Beaulieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci à Jacinthe et Sylvain pour leur amour et leur dévouement tout au long de la maladie de Jean-Paul. Nous aimerions aussi remercier ses grands ami(e)s: Normand Langlois (Jeannette Picard) et Émile Grégoire (Murielle Picard) pour leur présence et pour leur attention délicate. Remerciement, également, au personnel, soutien à domicile, du CLSC et Pont-Rouge et du CHSLD de Donnacona pour les bons soins et leur humanisme. La famille recevra les condoléanceset de là au cimetière paroissial sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Mélanie Moïse, 10, Place de l'Église, Saint-Basile (Québec) G0A 3G0 T: 418-329-2833 Courriel: fondationmn@csportneuf.qc.ca Les formulaires seront disponibles à l'église.