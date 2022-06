GENOIS, Marie-Reine



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 6 juin 2022, à l'âge de 90 ans est décédée dame Marie-Reine Genois, épouse de feu monsieur Léopold Beaupré, fille de feu monsieur Georges Genois et de feu dame Lydia Moisan. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 10 h 30,suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Genois est allée rejoindre son époux monsieur Léopold Beaupré. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Nancy Cliche), Nicole (Claude Vézina), Victor (Francine Martel), et Diane (Michel Alain); ses petits-enfants: Mélanie Vézina (René Bussières), Olivier Vézina (Annick Bédard), Geneviève Alain (Anthony Gauvin), Bernard Alain (Laurence April-Lapointe) et Philippe Alain (Amélie Lachance); ses arrière-petits-enfants: Tristan, Rosalie, Milan, Corina, Laurent et Olivier; ses frères et sœurs: feu Léo (feu Thérèse Durand (feu Bruno Noreau), feu Albert (Rosette Beaupré), feu Joseph-Georges (Marguerite Drolet), feu Hermine (Noël Côté), Irma (feu Jules-André Beaupré), feu Léon (feu Marie-Paule Voyer), Géraldine (feu André Rouillard), Andréa (feu Léonard Rouillard), Marie (Simon Beaumont), feu Raymonde (feu Roméo Fiset) et Louisette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaupré: feu Wellie (feu Rollande Voyer), feu Georges (Simone Hardy), feu Rollande (feu Adrien Paquet), feu Jeanne D'Arc (feu Gilles Paquet), Yvonne (feu Jean-Paul Bussières), feu Aurélien, Hervé (Marie-Claire Godin), Roger (Suzanne Denis), Marielle (Arthur Julien) et Octave (Lorraine Lesage); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Les sympathies peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer de Québec et à la fondation de santé Portneuf, https://www.societealzheimerdequebec.com, https://fsssp.ca