CAREAU, Marie-Christine



À Québec, à l'âge de 39 ans, est décédée madame Marie-Christine Careau, fille de madame Danièle Racine et de monsieur André Careau. Elle demeurait à Boischatel. Un moment de partage a eu lieu dans l'intimité de la famille. Elle laisse dans le deuil: ses parents Danièle Racine et André Careau; ses enfants: Mathis (son père Claude Grenier); Étienne et Béatrice (leur père Ghislain Légère); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement ses amies Linda Blais, Maude Camirand, Maélie Racine et mamie Murielle pour le support apporté. " La reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme ". Merci à vous quatre. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Jane H Dunn. (Elle permet d'offrir du répit aux familles naturelles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme), https://www.jedonneenligne.org/fondationjanehdunn/DIM/. Marie-Christine a été confiée à la maison funéraire